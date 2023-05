FESTIVAL DE MUSIQUE Ô MAUVAIS BUISSON Etang de la Fontaine aux merles, 27 mai 2023, Vallons-de-l'Erdre.

3000 festivaliers sont à nouveau attendus pour la 17ème édition de ce festival de musique qui se déroulera le samedi 27 mai 2023 à Vallons-de-l’Erdre (Maumusson). Au programme : Danakil, Tagada Jones, Strollad, Flagrants délires, Sans prétention, Cartoon machine et Bukowski..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Etang de la Fontaine aux merles Rue des hêtres

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



3000 festival-goers are again expected for the 17th edition of this music festival which will take place on Saturday, May 27, 2023 in Vallons-de-l’Erdre (Maumusson). On the program: Danakil, Tagada Jones, Strollad, Flagrants délires, Sans prétention, Cartoon machine and Bukowski.

se esperan de nuevo 3000 festivaleros para la 17ª edición de este festival de música que tendrá lugar el sábado 27 de mayo de 2023 en Vallons-de-l’Erdre (Maumusson). En el programa: Danakil, Tagada Jones, Strollad, Flagrants délires, Sans prétention, Cartoon machine y Bukowski.

3000 Festivalbesucher werden wieder zur 17. Ausgabe dieses Musikfestivals erwartet, das am Samstag, den 27. Mai 2023 in Vallons-de-l’Erdre (Maumusson) stattfindet. Auf dem Programm stehen unter anderem Danakil, Tagada Jones, Strollad, Flagrants délires, Sans prétention, Cartoon machine und Bukowski.

Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire