INITIATION À LA HARPE – HARPES AU MAX 16, avenue de Cossé Brissac, 10 mai 2023, Vallons-de-l'Erdre.

Initiation avec Carine Léquyer, professeure de harpe à l’école de musique Poly’sons (Teillé). Gratuit sur inscription..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 16:30:00. .

16, avenue de Cossé Brissac Bibliothèque Les mots passants

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Initiation with Carine Léquyer, harp teacher at the Poly?sons music school (Teillé). Free on registration.

Introducción con Carine Léquyer, profesora de arpa en la escuela de música Poly?sons (Teillé). Inscripción gratuita.

Einführung mit Carine Léquyer, Harfenlehrerin an der Musikschule Poly?sons (Teillé). Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire