EXPOSITION NOS PAYSAGES 16, avenue de Cossé Brissac, 5 mai 2023, Vallons-de-l'Erdre.

Exposition des oeuvres des élèves du collège Louis Pasteur en lien avec Camille Hervouet, artiste plasticienne et photographe. Tout public. Entrée libre..

2023-05-05 à ; fin : 2023-06-30 . .

16, avenue de Cossé Brissac Bibliothèque Les mots passants

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of the works of the students of the Louis Pasteur secondary school in connection with Camille Hervouet, visual artist and photographer. All public. Free entrance.

Exposición de obras de alumnos del instituto Louis Pasteur en colaboración con Camille Hervouet, artista plástico y fotógrafo. Abierta al público. Entrada gratuita.

Ausstellung von Werken der Schüler des Collège Louis Pasteur in Verbindung mit Camille Hervouet, bildende Künstlerin und Fotografin. Für jedes Publikum zugänglich. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire