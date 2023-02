Stage spéléo Ardèche 2023 Vallon-Pont-d’Arc, 15 avril 2023, Vallon-Pont-d'Arc.

Stage spéléo Ardèche 2023 15 – 22 avril Vallon-Pont-d’Arc

Sur inscription. 595 € la semaine pour les licenciés FFS (hébergement, restaurant sur place, encadrement, location matériel collectif). Des aides financières sont possibles, se renseigner auprès de votre Club, CDS, CSR, FFS (label Jeunes -26 ans).

Découverte du milieu, formation et perfectionnement à l’équipement, prépa-initiateur, et initiateur

Vallon-Pont-d’Arc Vallon-Pont-d’Arc Vallon-Pont-d’Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://efs.ffspeleo.fr/personnelle.html”}, {“link”: “https://efs.ffspeleo.fr/cadre.html”}]

Le Comité spéléo Bretagne & Pays de la Loire organise à nouveau – 2nde édition – un stage spéléo en Ardèche. Cette fois-ci, changement de lieu, nous serons hébergés au CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, un lieu central pour pratiquer la spéléo en Ardèche, mais aussi un lieu adapté à la formation spéléo (centre de formation des spéléos pro., structure artificielle d’entraînement, etc.).

Vous serez accueillis par une équipe de cadres (initiateurs, moniteurs, et instructeurs) toujours aussi motivée, provenant de divers horizons (Lot, Ardèche, Bretagne, Corèze, Pyrénées, …), et qui essaiera de répondre au mieux à vos attentes.

5 niveaux de stages : découverte du milieu souterrain, SFP1 (autonomie sur corde, déséquipement, bases de l’équipement), SFP2 (perfectionnement), SFP2 (prépa-initiateur), cadre initiateur (stage diplômant). Cf. référentiels sur le site de l’EFS formation perso / EFS formation cadre.

Au programme :

– des sorties dans les cavités ardéchoises, dont le magnifique réseau de la Grotte Saint-Marcel.

– des soirées thématiques, notamment sur la géologie, la karstologie, la technique, ou encore la prévention des risques en spéléo.

– et des interventions d’acteurs locaux : géologue, animateur nature, … .

Le tout dans la convivialité et la bonne humeur. Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T17:00:00+02:00

2023-04-22T12:00:00+02:00