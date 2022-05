Canal de Berry “Je t’aime, moi non plus” ou les Espoirs pour Espanola – Causerie menée par Charles Berg Salle Polyvalente Vallon-en-Sully Catégories d’évènement: Allier

Canal de Berry “Je t’aime, moi non plus” ou les Espoirs pour Espanola – Causerie menée par Charles Berg Salle Polyvalente, 17 mai 2020 15:00, Vallon-en-Sully. Dimanche 17 mai 2020, 15h00 Sur place Participation libre au Chapeau – entièrement reversée à l’Association 06 01 82 31 80, http://www.avpf.fr, assos.avpf@gmail.com, https://www.facebook.com/penicheAVPF/?modal=admin_todo_tour Et maintenant montons à bord… options de mise en valeur de la péniche Espanola Et maintenant montons à bord… Options de mise en valeur de la péniche Espanola La péniche Espanola a été mise à l’eau le 22 juin 2019 à Vallon-en-Sully dans l’Allier. Propriété de la Communauté de Communes du Val de Cher, cette péniche sera mise en valeur dans le cadre de projets portés par l’Association du Patrimoine Fluvial – AVPF Nous avons invité Charles Berg, spécialiste émérite, connaisseur passionné de l’Histoire et Patrimoine des Rivières et Canaux, pour nous accompagner dans la recherche des meilleurs choix de réhabilitation de cet ouvrage et du site particulier de la gare d’eau et du Canal, son port d’attache. Cette Présentation – Causerie sera divisée en 2-3 moments de Présentation puis de Discussion. Les maîtres mots seront Echanges et Convivialité. Nous proposerons à la Vente, différents Objets, Ouvrages, Documents Vous aurez l’occasion de vous restaurer et bien sûr de devenir Adhérent ou/et Donateur Salle Polyvalente 03190 Vallon-en-Sully 03190 Vallon-en-Sully Salle Polyvalente Allier dimanche 17 mai 2020 – 15h00 à 18h00

