Crime au château Chateau de Peufeilhoux, 12 septembre 2023, Vallon-en-Sully.

Avec un guide, après avoir traversé la Grande Roseraie et la cour d’honneur, vous découvrirez à la fin de votre visite, un cadavre dans une des salle du château … Qui est sont les criminels ? A vous de le découvrir ….

2023-09-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-12 . .

Chateau de Peufeilhoux SAS de Peufeilhoux

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With a guide, after having crossed the Grande Roseraie and the courtyard of honor, you will discover at the end of your visit, a corpse in one of the rooms of the castle… Who are the criminals ? It’s up to you to find out…

Con un guía, después de haber atravesado la Grande Roseraie y el patio de honor, descubrirá al final de su visita, un cadáver en una de las salas del castillo… ¿Quiénes son los criminales? Le toca a usted averiguarlo…

Nachdem Sie mit einem Führer durch den Großen Rosengarten und den Ehrenhof gegangen sind, entdecken Sie am Ende Ihres Besuchs eine Leiche in einem der Räume des Schlosses … Wer sind die Verbrecher? Es liegt an Ihnen, das herauszufinden …

Mise à jour le 2023-04-14 par OTI Vallée du Coeur de France