Fête nationale à Vallon-en-Sully Salle polyvalente, 14 juillet 2023, Vallon-en-Sully.

À l’occasion de la fête nationale, la municipalité et les pompiers de Vallon-en- Sully vous proposent une soirée festive : défilé aux lampions, bal et feu d’artifice..

2023-07-14 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Salle polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the national holiday, the municipality and the firemen of Vallon-en-Sully propose you a festive evening: lantern parade, ball and fireworks.

Con motivo de los días festivos, el ayuntamiento y los bomberos de Vallon-en-Sully le proponen una velada festiva: desfile de farolillos, baile y fuegos artificiales.

Anlässlich des Nationalfeiertags laden die Gemeinde und die Feuerwehr von Vallon-en- Sully zu einem festlichen Abend ein: Lampionumzug, Tanz und Feuerwerk.

