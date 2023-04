Journée Festive du Patrimoine du Pays Chateau de Peufeilhoux, 25 juin 2023, Vallon-en-Sully.

« Le ministère de la culture organise une journée du Patrimoine de Pays et nous a demandé de participer à cet évènement qui tombe très bien avec la pleine floraison de notre grande roseraie avec ses milliers de fleurs sur 100m. ».

2023-06-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 19:30:00. .

Chateau de Peufeilhoux SAS de Peufeilhoux

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« The Ministry of Culture is organizing a Country Heritage Day and asked us to participate in this event, which is very timely with the full bloom of our large rose garden with its thousands of flowers over 100m. »

« El Ministerio de Cultura organiza una jornada sobre el patrimonio local y nos ha pedido que participemos en este acto, muy oportuno porque nuestra gran rosaleda, con sus miles de flores de más de 100 m, está en plena floración

« Das Kulturministerium organisiert einen Tag des landschaftlichen Erbes und hat uns gebeten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, die sehr gut zur vollen Blüte unseres großen Rosengartens mit seinen Tausenden von Blüten auf 100 m Länge passt. »

Mise à jour le 2023-04-14 par OTI Vallée du Coeur de France