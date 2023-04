INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE NATURE Vallon de Bellefontaine Champigneulles Catégories d’Évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle . Au cœur d’une nature préservée, vous aurez la chance de découvrir et de photographier la riche biodiversité qui y séjourne. Fabrice votre guide, vous livrera les règles d’or de la photographie et vous partagera les clés pour réaliser des clichés de grande qualité avec un smartphone. Vous pourrez exprimer pleinement votre créativité et immortaliser ces moments privilégiés ! Cette activité est ouverte aux enfants dès 12 ans. RDV devant le complexe sportif de Bellefontaine puis accès au Vallon. Vallon de Bellefontaine Devant le complexe sportif de Bellefontaine Champigneulles

