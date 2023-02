Vallo’ciné mars Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine Vallorcine Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Vallorcine

Vallo’ciné mars Pole Culturel de Vallorcine, 21 mars 2023, Vallorcine Vallorcine. Vallo’ciné mars Chef-Lieu Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu

2023-03-21 – 2023-03-21

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu

Vallorcine

Haute-Savoie Vallorcine Vallo’ ciné propose une fois par mois deux séances de cinéma.



A 18h : Astérix&Obelix L’Empire du milieu film de G. Canet dès 8 ans Durée : 1h50

A 20h30 : La famille Asada film japonais en VOSTR Durée : 2h07 +33 4 50 54 60 71 Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Vallorcine Autres Lieu Vallorcine Adresse Vallorcine Haute-Savoie Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Ville Vallorcine Vallorcine lieuville Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Departement Haute-Savoie

Vallorcine Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallorcine-vallorcine/

Vallo’ciné mars Pole Culturel de Vallorcine 2023-03-21 was last modified: by Vallo’ciné mars Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine 21 mars 2023 Chef-Lieu Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie Haute-Savoie Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine Vallorcine, Haute-Savoie

Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie