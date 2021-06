Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie, Vallorcine Vallo’ Ciné juin Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Vallorcine

Vallo’ Ciné juin Vallorcine, 15 juin 2021-15 juin 2021, Vallorcine. Vallo’ Ciné juin 2021-06-15 – 2021-06-15 Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu

Vallorcine Haute-Savoie Vallorcine EUR 1e séance – Petit Vampire film d’animation, dès 7 ans durée 1h30

2e séance – Adieu les cons, film d’Albert Dupontel, durée 1h30 http://cinebus.fr/ 1e séance – Petit Vampire film d’animation, dès 7 ans durée 1h30

2e séance – Adieu les cons, film d’Albert Dupontel, durée 1h30

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Vallorcine Étiquettes évènement : Autres Lieu Vallorcine Adresse Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Ville Vallorcine lieuville 46.0349#6.93311