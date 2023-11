Marché de Noël à Valliquerville Valliquerville, 26 novembre 2023, Valliquerville.

Valliquerville,Seine-Maritime

Le Comité de Fêtes de Valliquerville organise un marché de Noël. Les artisans vous proposent : bougies, savons, créations en cuir, jouets en bois, bijoux, miel, céramique, créations végétales, gravures sur bois, luminaires et bien d’autres encore. Les lutins du Comité des Fêtes vous proposent : vin chaud, chocolat chaud et gourmandises. Le Père Noël descendra également de Laponie avec ses rennes pour voir les enfants sages l’après-midi..

2023-11-26 09:30:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie



The Comité de Fêtes de Valliquerville organizes a Christmas market. Artisans will be selling candles, soaps, leather creations, wooden toys, jewelry, honey, ceramics, plant creations, wood engravings, lighting and much more. The Comité des Fêtes elves will be serving mulled wine, hot chocolate and delicacies. Santa Claus will also be descending from Lapland with his reindeer to visit well-behaved children in the afternoon.

El Comité de Fiestas de Valliquerville organiza un mercado navideño. Los artesanos venderán velas, jabones, creaciones de cuero, juguetes de madera, joyas, miel, cerámica, creaciones vegetales, grabados en madera, iluminación y mucho más. Los duendes del Comité des Fêtes servirán vino caliente, chocolate caliente y dulces. Por la tarde, Papá Noel bajará de Laponia con sus renos para ver a los niños buenos.

Das Festkomitee von Valliquerville organisiert einen Weihnachtsmarkt. Die Kunsthandwerker bieten Ihnen: Kerzen, Seifen, Lederkreationen, Holzspielzeug, Schmuck, Honig, Keramik, pflanzliche Kreationen, Holzschnitzereien, Beleuchtungskörper und vieles mehr. Die Elfen des Festkomitees bieten Ihnen Glühwein, heiße Schokolade und Leckereien an. Auch der Weihnachtsmann wird mit seinen Rentieren aus Lappland kommen, um am Nachmittag die braven Kinder zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche