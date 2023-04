Visite de l’exploitation Terra Grains 2300 Route d’Hautot-le-Vatois, 20 mai 2023, Valliquerville.

En août 2022, Victor PARIS et son père se lancent dans un nouveau projet : réaliser au sein de leur ferme de la farine d’épeautre. C’est tout le processus de fabrication qu’ils vont partager avec vous lors de la visite de leur meunerie. Vous pourrez même goûter quelques produits réalisés avec la farine d’épeautre !.

2023-05-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-20 16:30:00. .

2300 Route d’Hautot-le-Vatois

Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie



In August 2022, Victor PARIS and his father embarked on a new project: to make spelt flour on their farm. They will share with you the whole manufacturing process during the visit of their mill. You will even be able to taste some products made with spelt flour!

En agosto de 2022, Victor PARIS y su padre se embarcaron en un nuevo proyecto: fabricar harina de espelta en su granja. Compartirán con usted todo el proceso de producción durante la visita a su molino. Incluso podrá degustar algunos productos elaborados con harina de espelta

Im August 2022 starten Victor PARIS und sein Vater ein neues Projekt: die Herstellung von Dinkelmehl auf ihrem Bauernhof. Bei einem Besuch in ihrer Meierei werden sie Ihnen den gesamten Herstellungsprozess zeigen. Sie können sogar einige Produkte probieren, die mit Dinkelmehl hergestellt wurden!

