Valley of The Sun, 12 août 2022, .

Valley of The Sun

2022-08-12 – 2022-08-12

8 10 Valley of The Sun est un groupe de stoner rock originaire de Cincinnati, Ohio. Fondé en 2010, ce groupe s’est rapidement fait un nom sur la scène du stoner rock, en tournant avec des poids lourds du stoner rock tels que Truckfighters et Monkey3, tout en partageant la scène avec plusieurs noms clés de la scène du stoner rock et du heavy rock. À ce jour, le groupe a sorti trois albums studio et s’est produit aux États-Unis et en Europe.



Sur leur site web ils écrivent : « Il y a un foyer de Rock and Roll qui couve dans le plus improbable des endroits : l’Ohio. Il y a quelque temps, le diable est venu semer sa semence dans tout l’état, laissant chaque ville avec ses propres grands prêtres de riffs infernaux. La congrégation de l’église du Rock and Roll de Cincinnati est surveillée par Valley of the Sun, et c’est un troupeau bien gardé. Riff après riff est lancé depuis la chaire avec la fureur du feu et du soufre, alors venez au Rock and Roll Revival, apportez votre offrande et préparez-vous à être consacrés ! »

Retrouvez Valley of The Sun sur la scène du Molotov le 18 août.

