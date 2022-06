Valletti Quintetto & Trio “Uz de là” Marseille 3e Arrondissement, 8 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Valletti Quintetto & Trio “Uz de là” Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-07-08 – 2022-07-08 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement 13003

Bernard Lubat et André Minvielle sont des complices de longue date. Tous deux collecteurs, multi-instrumentistes de génie, ils ont formé les oreilles (et l’esprit !) de toute une génération. André Minvielle chante en français ou en occitan et pratique ce qu’il appelle la “vocalchimie”, un mélange de scat, de blues et de rap, qu’il accompagne parfois de vielle à roue, de percussions et de bruitages, d’un porte-voix ou d’une bouteille en plastique. Bernard Lubat, quant à lui, se définit comme un “malpoly-instrumentiste”. Il exerce ses talents principalement sur la batterie et le piano, mais aussi à l’accordéon, au vibraphone, aux percussions et au chant, c’est un redoutable scateur. Avec pareil pedigree, ces deux comparses pourraient, comme on dit, “faire partie des meubles”. Sauf que tout chez ces chantres de l’“imagin’action” appelle au contraire à déménager, à ne jamais s’installer. Du bal populaire au free jazz, de Nougaro au rap gascon, du scat au swing : tout entre leurs mains reprend sens et dissidence. Lorsqu’un troisième complice, le guitariste Fabrice Vieira, se joint à eux, ces collectionneurs d’accents, joueurs de mots et assembleurs de sons offrent à chaque concert des surprises et de la joie en pagaille.



De la joie, il y en aura aussi en première partie. André Minvielle retrouve une autre fine équipe : Serge Valletti, auteur dramatique marseillais, Raphaël Imbert (saxophone), Vincent Beer-Demander (mandoline), Grégory Daltin (accordéon). Tous experts en trafics sonores de grande ampleur, improvisations de haut vol, échappées belles. Il est question de lecture de textes en musique. Douze textes jaillis d’un trait sur des compositions d’Elisabeth Valletti, la sœur de Serge. Certains serrés comme des poings, d’autres débordant comme la crue d’un fleuve. Aux premières répétitions, l’heure est grave. Gravement belle. Serge Valletti essaie un premier texte, un deuxième, un troisième… Chaque fois, la bande répond juste, trouve la respiration, la cadence, la cassure, le silence, les inventions qu’il faut ; un groupe qui aurait pu s’appeler “Les Diamants Bruts”.



Reprise de création Nuits de Fourvière 2021



1ère PARTIE

Valletti Quintetto, textes de Serge VALLETTI sur des compositions musicales d’Elisabeth VALLETTI. Arrangées et interprétées par Serge VALLETTI (voix), Vincent BEER-DEMANDER (mandoline), Grégory DALTIN (accordéon), Raphaël IMBERT (saxophone), André MINVIELLE (percussions, chants)



2ème PARTIE

Trio Uz de là avec Bernard LUBAT (piano), André MINVIELLE (percussions et chant), Fabrice VIEIRA (guitare)

