VISITE PRIVILÈGE AU CHATEAU DU CLERAY Le Cléray Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

VISITE PRIVILÈGE AU CHATEAU DU CLERAY Le Cléray, 22 juillet 2023, Vallet. Visite privilège au Chateau du Cléray à Vallet avec dégustation.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 16:00:00. EUR.

Le Cléray

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Privileged visit to the Chateau du Cléray in Vallet with tasting Visita privilegiada al Chateau du Cléray en Vallet con degustación Privilegierte Besichtigung des Chateau du Cléray in Vallet mit Verkostung Mise à jour le 2023-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire

