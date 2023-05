SPECIAL HELLFEST DEGUSTATION DE SPIRITUEUX ET HELLJAM ! A LA DISTILLERIE DIVINE 101 LE LANDREAU VILLAGE, 14 juin 2023, Vallet.

« Venez visiter la Distillerie artisanale du vignoble nantais « »Divine » », qui vous ouvre ses portes exceptionnellement du mercredi 14 au samedi 17 juin 0 11H et 15h. Elle est situé à 10 minutes du site du Hellfest !.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-17 15:00:00. .

101 LE LANDREAU VILLAGE

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Come and visit the artisanal distillery of the Nantes vineyard « »Divine » », which exceptionally opens its doors from Wednesday 14th to Saturday 17th June 0 11H and 15h. It is located 10 minutes from the Hellfest site!

» Venga a visitar la destilería artesanal del viñedo de Nantes « »Divine » », que abre sus puertas excepcionalmente del miércoles 14 al sábado 17 de junio a las 11h y a las 15h. ¡Se encuentra a 10 minutos del recinto del Hellfest!

« Besuchen Sie die handwerkliche Brennerei « »Divine » » aus dem Weinbaugebiet von Nantes, die ihre Türen ausnahmsweise von Mittwoch, dem 14. bis Samstag, dem 17. Juni um 11 Uhr und 15 Uhr für Sie öffnet. Sie befindet sich nur 10 Minuten vom Hellfest entfernt!

