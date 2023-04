PARPAING RECIT THEATRE AU CHAMPILAMBART À VALLET 13 Route des Dorices, 3 mai 2023, Vallet.

Parpaing un recit théatre en partenariat avec le Grand T, Coup de coeur d’Avignon au Champilambart le mercredi 3 mai à 19h30.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 22:00:00. EUR.

13 Route des Dorices

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Parpaing un recit théatre in partnership with the Grand T, Coup de coeur d’Avignon at the Champilambart on Wednesday May 3rd at 7:30 pm

Parpaing un recit théatre en colaboración con el Grand T, Coup de coeur d’Avignon en el Champilambart el miércoles 3 de mayo a las 19h30

Parpaing un recit théatre en partenariat avec le Grand T, Coup de coeur d’Avignon au Champilambart am Mittwoch, den 3. Mai um 19.30 Uhr

Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire