SLIDE SPECTACLE HIP HOP AU CHAMPILAMBART À VALLET 13 Route des Dorices, 28 avril 2023, Vallet.

La Cie Chute Libre vous propose Slide son spectacle de danse HIP HOP au Champilambart le vendredi 28 avril 2023 à 20h30.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 21:30:00. .

13 Route des Dorices

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Cie Chute Libre offers you Slide, its HIP HOP dance show at the Champilambart on Friday, April 28, 2023 at 8:30 pm

La Cie Chute Libre propone Slide, su espectáculo de baile HIP HOP en el Champilambart el viernes 28 de abril de 2023 a las 20.30 horas

Die Cie Chute Libre bietet Ihnen am Freitag, den 28. April 2023 um 20:30 Uhr im Champilambart Slide, ihre HIP HOP-Tanzshow, an

Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire