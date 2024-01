CONTE MUSICAL PAR L’HARMONIE DE VALLET SALLE POLYVALENTE Vallet, dimanche 10 mars 2024.

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 16:00:00

Venez assistez en famille à ce spectacle jeune public mêlant les musiciens de l’orchestre d’harmonie et notre récitante invitée Cécile JAROUSSEAU.

L’Orchestre d’Harmonie de VALLET fédère environ quarante musiciens, composé d’instrumentistes à vent et de percussionistes amateurs, de tout âge. Le chef d’orchestre Vincent Morinière, également professeur de Tuba et Euphonium au conservatoire de Nantes dirige notre ensemble depuis septembre 2020.

Notre association, investie dans la vie musicale Valletaise et du vignoble nantais explore un répertoire éclectique d’œuvres orchestrées pour notre formation.

SALLE POLYVALENTE Rue des Sports

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



