⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 9 juillet – VALLÈRES ? Stade de Vallères Vallères Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Vallères

⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 9 juillet – VALLÈRES ? Stade de Vallères, 9 juillet 2022 19:30, Vallères. Samedi 9 juillet, 19h30 Sur place gratuit

CINEMA PLEIN AIR – Samedi 9 juillet – VALLÈRES // FILM : « Mauvaises herbes » de Kheiron FILM : « Mauvaises herbes » de Kheiron SYNOPSIS : Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où on lui propose d’être responsable d’un groupe de six adolescents exclus du système scolaire. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle. Durée : 1h40>> Âge conseillé : à partir de 12 ans LIEU : Stade de Vallères (repli à l’école en fonction de la météo) → Site ouvert à partir de 19h→ Projection à la tombée de la nuit Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures ! Un évènement de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

02 47 34 29 00 – 06 75 88 39 52 // www.tourainevalleedelindre.fr Stade de Vallères Rue de la Fossé Arrault 37190 Vallères 37190 Vallères Indre-et-Loire samedi 9 juillet – 19h30 à 23h59

Détails Heure : 19:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Vallères Autres Lieu Stade de Vallères Adresse Rue de la Fossé Arrault 37190 Vallères Ville Vallères lieuville Stade de Vallères Vallères Departement Indre-et-Loire

Stade de Vallères Vallères Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valleres/

⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 9 juillet – VALLÈRES ? Stade de Vallères 2022-07-09 was last modified: by ⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 9 juillet – VALLÈRES ? Stade de Vallères Stade de Vallères 9 juillet 2022 19:30 Stade de Vallères Vallères

Vallères Indre-et-Loire