Cinéma plein air : Lion Vallères, 26 août 2023, Vallères.

Vallères,Indre-et-Loire

Projection à la tombée de la nuit. Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures ! Un évènement de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre.

Samedi 2023-08-26 19:00:00 fin : 2023-08-26 . .

Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Screening at dusk. For added comfort, remember to bring deckchairs and blankets! An event organized by the Communauté de communes Touraine Vallée de l?Indre

Proyección al anochecer. Para mayor comodidad, no olvide traer tumbonas y mantas Un evento de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

Vorführung bei Einbruch der Dunkelheit. Für mehr Komfort denken Sie daran, Liegestühle und Decken mitzubringen! Eine Veranstaltung der Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

