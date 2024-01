Choucroute dansante avec Nathaly C Vallenay, samedi 9 mars 2024.

Choucroute dansante avec Nathaly C Vallenay Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Soirée dansante avec au menu choucroute et animation proposée par Nataly C.

Retrouvez le comité des fêtes de Crézançay avec cette soirée dansante animée par Nataly C.

Le menu comprend apéritif, choucroute, salade, fromages et dessert. Réservation incontournable avant le 4 mars.

12.5 EUR.

Avenue Hubert Gaulier

Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire



L’événement Choucroute dansante avec Nathaly C Vallenay a été mis à jour le 2024-01-18 par OT LIGNIERES