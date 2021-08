Les Eyzies Les Eyzies 24260, Les Eyzies Vallée Vézère : histoires autour de la construction des paysages du Grand Site. Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: 24260

Les Eyzies

Vallée Vézère : histoires autour de la construction des paysages du Grand Site. Les Eyzies, 30 août 2021, Les Eyzies. Vallée Vézère : histoires autour de la construction des paysages du Grand Site. 2021-08-30 11:00:00 – 2021-08-30 13:20:00

Les Eyzies 24260 Les Eyzies Nous vous invitons à participer à une causerie autour de la construction des paysages du Grand Site de France, belle occasion d’introduire la découverte du territoire, d’en comprendre les patrimoines, les spécificités qui en fondent l’esprit des lieux. Entrée libre – Durée environ 1h15 suivie d’un temps d’échange convivial Nous vous invitons à participer à une causerie autour de la construction des paysages du Grand Site de France, belle occasion d’introduire la découverte du territoire, d’en comprendre les patrimoines, les spécificités qui en fondent l’esprit des lieux. Entrée libre – Durée environ 1h15 suivie d’un temps d’échange convivial Nous vous invitons à participer à une causerie autour de la construction des paysages du Grand Site de France, belle occasion d’introduire la découverte du territoire, d’en comprendre les patrimoines, les spécificités qui en fondent l’esprit des lieux. Entrée libre – Durée environ 1h15 suivie d’un temps d’échange convivial dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 24260, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Ville Les Eyzies lieuville 44.93618#1.01785