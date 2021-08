Murol Murol Murol, Puy-de-Dôme Vallée glaciaire et réserve naturelle de Chaudefour Murol Murol Catégories d’évènement: Murol

Puy-de-Dôme

Vallée glaciaire et réserve naturelle de Chaudefour Murol, 31 août 2021, Murol. Vallée glaciaire et réserve naturelle de Chaudefour 2021-08-31 09:00:00 – 2021-08-31 11:30:00 Rue de Jassaguet Bureau de tourisme de Murol

Murol Puy-de-Dôme Murol EUR Au cœur du cirque de la réserve naturelle nationale de Chaudefour, découvrez le milieu montagnard qui la caractérise. otsancy-accueil@sancy.com +33 4 73 88 62 62 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

