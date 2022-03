Vallée du Lot en musique! Larroque-Toirac Larroque-Toirac Catégories d’évènement: Larroque-Toirac

Larroque-Toirac Lot Larroque-Toirac 1 6 EUR Repas porc au caramel à réserver avant le 5 avril

Concerts animés par Call Birds Mama rock alternatif, Lazärr électro organique, DJ Kamisa électro cumbia /tropical bass. Repas et concerts sous châpiteau, pensez à amener vos assiettes et couverts lamethanerie@gmail.com Repas porc au caramel à réserver avant le 5 avril

Concerts animés par Call Birds Mama rock alternatif, Lazärr électro organique, DJ Kamisa électro cumbia /tropical bass.

