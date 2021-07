Vallée d’Ossau, paysages à croquer – Paysages à fleur d’eau Bielle, 8 août 2021-8 août 2021, Bielle.

Vallée d’Ossau, paysages à croquer – Paysages à fleur d’eau 2021-08-08 – 2021-08-08

Bielle Pyrénées-Atlantiques

Quoi de plus propice à apprécier un paysage, en ressentir les lumières et les ombres, en déchiffrer la structure, qu’une balade en barque ? Intéressant et amusant : constater que chacun de nous voit différemment un même paysage !

A partir de 8 ans – Coorganisé par le CPIE et la Shem – Réservations : CPIE Béarn (organisateur)

+33 5 59 36 28 98

dernière mise à jour : 2021-05-12 par