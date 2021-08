Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Vallée des traouïero – Visite guidée Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Vallée des traouïero – Visite guidée Trégastel, 4 août 2021, Trégastel. Vallée des traouïero – Visite guidée 2021-08-04 14:30:00 – 2021-08-04 17:00:00 Route du calvaire Parking du cimetière de Trégastel

Trégastel Côtes d’Armor Trégastel Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, parsemées de chaos de granit rose aux formes surprenantes. L’intérêt botanique de ces gorges réside dans la présence de certaines espèces rares de fougères et de mousses.

Profitez d’une visite guidée pour découvrir le patrimoine de la vallée des Traouïero.

