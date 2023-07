Découverte du Marais de Solvins Vallée des Solvins Estouy, 16 septembre 2023, Estouy.

Découverte du Marais de Solvins Samedi 16 septembre, 14h30 Vallée des Solvins Prévoir chaussures de marche ou bottes et vêtements adaptés à la météo. Renseignements et inscription obligatoire avant le 15 septembre à midi.

Venez découvrir les Vallées des Solvins. Cet havre de biodiversité est aujourd’hui préservé par le Conservatoire d’espaces naturels qui vous propose de plonger au cœur de cette zone humide à la rencontre des libellules, fougères ou arbres centenaires qui la peuplent.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (DADONVILLE).

Vallée des Solvins Vallée des Solvins 45300 Estouy Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 59 97 13 http://www.cen-centrevaldeloire.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 77 44 35 »}] Le lit de l’Œuf, dans le Pithiverais, a été fortement modifié depuis le XIXe siècle par l’implantation de plusieurs moulins. Les Vallées de Solvins ont gardé les traces de ces modifications passées. La présence de la Noue de Solvins, résurgence de la nappe de Beauce, irrigue ces terres toute l’année. Malgré une plantation de peupliers dès le XIXe siècle, la déprise agricole et la tempête de 1999 ont entraîné la création de trouées importantes et le développement de boisements alluviaux naturels.

C’est dans cette vallée de près de 25 hectares que se développent aujourd’hui plus de 200 espèces de plantes vasculaires, parmi lesquelles la Violette blanche ou encore la fougère Scolopendre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Cen CVL/A. Jourdas