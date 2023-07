Circuit découverte de la vallée troglodytique des Coteaux Vallée des Coteaux Draché, 17 septembre 2023, Draché.

Circuit découverte de la vallée troglodytique des Coteaux Dimanche 17 septembre, 09h00 Vallée des Coteaux Repas sur réservation : tél : 0688180741

Ce village, à découvrir, est le témoin par excellence, de ces petits trésors cachés près de chez soi !

Sur un parcours de 4,5 Km accessible aux familles, 12 pupitres en bois mettent en lumière les richesses de la vallée : l’habitat troglodytique, les fours à pain, les jonquilles, la flore et la faune… et bien d’autres thèmes encore !

L’accent sera mis sur la rencontre avec les animaux de la vallée que l’on pourra voir de près dans les prairies, étangs et petis lac, .belle exposition pour petits et grands aussi.

Au » triangle » , à midi et sur réservation, la table des Coteaux proposera un repas complet avec comme plat principal le jambon braisé .Le groupe TELIG ( un accordéoniste /chanteur et une violoniste) animeront le repas et l’après midi et feront participer les convives et visiteurs Amnbiance festive assurée.

Accès : depuis Ste Maure, direction Loches, sur la droite « les Coteaux » Vallée sur le territoire de trois communes : Sainte-Maure de Touraine, Draché et Sepmes

Animation: le dimanche à partir de 12h repas possible sur place.

Vallée des Coteaux Ruelle du Four-à-Pain, Les Coteaux 37800 Draché Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire La vallée des Coteaux est un des petits joyaux discrets de la Touraine. Dorant ses façades au soleil du sud, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Sepmes, elle s’étire sur 3km, le long de la Manse et de ses prairies. Peu agressée par le temps, elle offre aux visiteurs trois types de coteaux presque assimilables aux trois communes qu’elle traverse.

Le paysage, très ouvert aux abords de Sainte-Maure, se resserre sur la commune de Draché pour se blottir entre arbres et rocher en rejoignant Sepmes.

Trois beaux moulins et un château servent de faire valoir aux façades de tuffeau, aux fours à pains, caves et troglodytes.

visite libre à pied ou en vélo de la vallée: Partez à la découverte du patrimoine troglodytique de la Vallée des Coteaux ainsi que des animaux domestiques qui la peuplent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association CAC