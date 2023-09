Balade gourmande vallée des Cartes Vaulandry, 16 septembre 2023, Vaulandry.

Balade gourmande Samedi 16 septembre, 14h00 vallée des Cartes

En plein coeur de la vallée des Cartes, venez découvrir les propriétés, les façons de consommer et les astuces pour reconnaitre les plantes sauvages comestibles – Régalez-vous ensuite avec la dégustation de quelques recettes.

famille – à partir de 8 ans

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

En partenariat avec le CPIE 72

vallée des Cartes Vaulandry 49150 BAUGE EN ANJOU Vaulandry 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 12 12 https://baugeenanjou.fr [{« type »: « link », « value »: « https://cpie72.fr »}] https://cpie72.fr Espace Naturel sensible du Maine et Loire, la vallée du Ruisseau des Cartes abrite un patrimoine naturel riche et exceptionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

CPIE72