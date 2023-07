Plantes et histoires de plantes sur les Ardouzes Vallée des Ardouses Dordives, 17 septembre 2023, Dordives.

Plantes et histoires de plantes sur les Ardouzes Dimanche 17 septembre, 14h00 Vallée des Ardouses sur inscription obligatoire avant le 15 Septembre. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (DORDIVES)

Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec le Château de Mez-le-Maréchal et l’association des Amis du Mez dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Venez découvrir les plantes qui foisonnent sur la Vallée des Ardouzes. Une après-midi à la découverte des plantes rares ou moins rares que nous rencontrerons lors de cette balade en pleine nature.

Vallée des Ardouses 45680 Dordives Dordives 45680 Loiret [{« type »: « phone », « value »: « 0615774435 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238599729 »}] Site naturel, occupé par des prairies, des marécages et les rivières, et surplombé par des coteaux boisés. La biodiversité y est riche.

Les zones humides accueillent une grande diversité de faune et flore aquatique, et les coteaux boisés permettent d’abriter une faune et flore particulière, notamment une faune ornithologique intéressante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire