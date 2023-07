Festillésime41 – « Les chevaux de feu » à Tréhet Vallée-de-Ronsard, 22 juillet 2023, Vallée-de-Ronsard.

Vallée-de-Ronsard,Loir-et-Cher

L’Aventure au galop a su dépasser les peurs de ses montures pour ensemble traverser des murs de flammes de plus de 2 mètres, et même voltiger au travers….

Samedi 2023-07-22 17:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



L?Aventure au galop has overcome the fears of its mounts to ride together through walls of flames over 2 metres high, and even fly through…

L’Aventure au galop ha superado los miedos de sus caballos para cabalgar juntos a través de muros de llamas de más de 2 metros de altura, e incluso para volar…

L’Aventure au galop hat die Ängste seiner Pferde überwunden, um gemeinsam durch 2 Meter hohe Flammenwände zu reiten und sogar durch die…

Mise à jour le 2023-07-06 par ADT41