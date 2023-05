Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir, 3 juin 2023, Vallée-de-Ronsard.

Durant ces 2 jours de fêtes vous pourrez danser, écouter d la musique, goûter nos mets et breuvages, rêver et bien-sûr parler jardin..

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. EUR.

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



During these 2 days of festivities you will be able to dance, listen to music, taste our food and beverages, dream and of course talk about garden.

Durante estos dos días de fiesta podrá bailar, escuchar música, degustar nuestra comida y bebida, soñar y, por supuesto, hablar del jardín.

Während dieser zwei Festtage können Sie tanzen, Musik hören, unsere Speisen und Getränke probieren, träumen und natürlich über den Garten sprechen.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT de Vendome – Territoires Vendomois