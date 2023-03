Découverte de la pêche des poissons à la mouche Vallée de l’Yon-Chaos de Piquet, 27 mai 2023, Le Tablier.

Encadré par un moniteur guide de pêche, vous partirez à la découverte de la pêche des poissons à la mouche sur la rivière Yon (85).

Venez découvrir ce cours d’eau lors d’une initiation à la pêche à la mouche, à partir de 12 ans.

Vous serez encadrés par un moniteur guide de pêche diplômé qui vous prodiguera ses conseils et vous accompagnera dans vos débuts sur cette pêche immersive.

Découverte du cours d’eau et des ses chaos, des poissons et invertébrés aquatiques et de la pêche à la mouche.

Prévoir son pique-nique et idéalement ses waders.

Matériel fourni / Droit de pêche à prévoir par le participant.

Inscription en ligne sur le site internet de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Vallée de l’Yon-Chaos de Piquet Le tablier Le Tablier 85310 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://federation-peche-vendee.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T16:00:00+02:00

