VALLÉE DE L’ERVE, DESTINATION NATURE Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

VALLÉE DE L’ERVE, DESTINATION NATURE Thorigné-en-Charnie, 24 octobre 2022, Thorigné-en-Charnie. VALLÉE DE L’ERVE, DESTINATION NATURE Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

2022-10-24 – 2022-10-24 Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire

Thorigné-en-Charnie Mayenne Un passage, un reste de repas, une empreinte au sol, une plume égarée.. sont autant d’indices de présence que nous pourrons voir et tenter de comprendre ce qu’il s’est réellement passé pour partager la vie des animaux sauvages de la vallée. Bonnes chaussures et vêtements de saison. Gratuit. Réservation en ligne sur le site de la billetterie du musée de Préhistoire. Sur la piste des animaux saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 https://www.grottes-musee-de-saulges.com/ Un passage, un reste de repas, une empreinte au sol, une plume égarée.. sont autant d’indices de présence que nous pourrons voir et tenter de comprendre ce qu’il s’est réellement passé pour partager la vie des animaux sauvages de la vallée. Bonnes chaussures et vêtements de saison. Gratuit. Réservation en ligne sur le site de la billetterie du musée de Préhistoire. Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Thorigné-en-Charnie Autres Lieu Thorigné-en-Charnie Adresse Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Ville Thorigné-en-Charnie lieuville Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie Departement Mayenne

Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-en-charnie/

VALLÉE DE L’ERVE, DESTINATION NATURE Thorigné-en-Charnie 2022-10-24 was last modified: by VALLÉE DE L’ERVE, DESTINATION NATURE Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie 24 octobre 2022 mayenne Thorigné-en-Charnie

Thorigné-en-Charnie Mayenne