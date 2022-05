VALLÉE DE L’ERVE, DESTINATION NATURE

14 mai 2022

Les plateaux calcaires sont bien connus pour leur richesse en Orchidées. Mais ces belles dames seront-elles au rendez-vous cette année ? A nous de tenter de les découvrir ainsi que tout le cortège de plantes qui partagent le même habitat. Bonnes chaussures et vêtements de saison. Gratuit. Réservation en ligne sur le site de la billetterie du musée de Préhistoire. Sortie annulée en cas d'intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. Orchidées & Cie

