Circuit libre proposé par l’ACIME dans la vallée de la Mauldre 16 et 17 septembre Vallée de la Mauldre Entrée libre

L’ACIME vous propose en 2023 d’effectuer un circuit culturel libre dans trois villages de la vallée de la Mauldre (Bazemont, Herbeville et Maule) comprenant la visite de six sites signalés par une fiche signalétique dédiée.

Dans chaque lieu une équipe de l’ACIME vous accueillera et vous proposera une visite commentée:

Bazemont : Eglise Saint-Illiers et domaine seigneurial, 1 visite samedi et dimanche à partir de 14h. Départ devant l’église

Herbeville : Eglise Saint-Clair, samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h

Maule : Eglise Saint-Nicolas, Musée Victor Aubert et cave dimière dans l’espace culturel Malcel Tréboit : samedi et dimanche de 14h à 18h. Chapelle Saint-Jacques au cimetière municipal : samedi et dimanche de 15h30 à 18h. Une visite de l’église à 14h (voir fiche dédiée) peut à votre guise être suivie par une visite de la chapelle Saint-Jacques (voir fiche dédiée).

Vous pouvez à votre guise opter pour le circuit complet ou sélectionner le site que vous voulez visiter parmi ces 6 propositions. En dehors du musée et de la cave dimière à Maule, ces sites sont ouverts exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine.

Vallée de la Mauldre 78580 Maule 78580 Yvelines Île-de-France 06 72 32 03 34

