En route libre Vallée de la Marne :Aÿ-Champagne, Hautvillers, Epernay… Aÿ-Champagne, 19 décembre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 10:00:00

fin : 2023-12-19 18:00:00

Pendant toute la journée du 19 mai sur le secteur de la Vallée de la Marne (Aÿ-Champagne, Hautvillers, Epernay,…), des circuits sur routes fermées pourront être parcourus uniquement en mobilités douces !

Que vous soyez un chevronné cherchant à améliorer votre performance ou un amateur désireux de profiter d’une journée de détente, « En Rou(t)e Libre » a tout pour vous plaire.

Plus de 30 km de circuits vous attendent : boucle famille, parcours loisirs et extensions pour les plus sportifs, il y en aura pour tous les goûts et les niveaux ! Alors, apportez votre vélo, trotinnette, roller ou poussette… votre enthousiasme et préparez-vous à vivre une expérience unique en Champagne.

Vous pourrez (re)découvrir la Route Touristique du Champagne et profiter des nombreuses animations qui se tiendront dans les villes / villages étapes..

Vallée de la Marne :Aÿ-Champagne, Hautvillers, Epernay…

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par ADT de la Marne