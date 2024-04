Vallée de Goas Lagorn Parking de Goas Lagorn Lannion, vendredi 23 août 2024.

Vallée de Goas Lagorn Parking de Goas Lagorn Lannion Côtes-d’Armor

Entre Lannion et Trébeurden, découverte de l’histoire et de l’environnement de la vallée de Goas Lagorn. Parcours composé d’une large palette de paysages entre terre et mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 10:00:00

fin : 2024-08-23 12:00:00

Parking de Goas Lagorn Beg Léguer

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne arssat@wanadoo.fr

L’événement Vallée de Goas Lagorn Lannion a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose