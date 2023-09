La Science en fête ! Vallée de Chamonix Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 23 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

La culture scientifique nous accompagnera tout au long de l’automne, avec des rencontres, des jeux, des animations et des débats sur la science et le sport, sur le climat et la montagne, sur les sciences participatives..

2023-09-23 fin : 2023-10-15 . .

Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Scientific culture will accompany us throughout the autumn, with meetings, games, events and debates on science and sport, climate and mountains, and participatory science.

La cultura científica nos acompañará durante todo el otoño, con encuentros, juegos, actos y debates sobre ciencia y deporte, clima y montaña, y ciencia participativa.

Die Wissenschaftskultur wird uns den ganzen Herbst über begleiten, mit Begegnungen, Spielen, Animationen und Debatten über Wissenschaft und Sport, über das Klima und die Berge, über partizipative Wissenschaft.

