Atelier de vannerie Vallée de Bens La Brigue, 13 juillet 2023, La Brigue.

La Brigue,Alpes-Maritimes

Dans le cadre du 6e Festival des Passeurs d’humanité »Ciao Italia », Violette Navon, vannière et osiéricultrice, vous propose la fabrication d’une panière catalane en osier cultivé sur place à Bens, évidemment, chacun repart avec sa création !.

2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-13 17:00:00. EUR.

Vallée de Bens

La Brigue 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the 6th Festival des Passeurs d’humanité « Ciao Italia, Violette Navon, basket weaver and wickerworker, offers you the chance to make a Catalan wicker basket from wicker grown on site in Bens. Of course, everyone leaves with their own creation!

En el marco del 6º Festival des Passeurs d’humanité « Ciao Italia », la cestera y mimbrera Violette Navon le ofrece la posibilidad de fabricar una cesta de mimbre catalán con mimbre cultivado in situ en Bens… ¡y, por supuesto, cada uno se irá a casa con su propia creación!

Im Rahmen des 6. Festivals der Passeurs d’humanité « Ciao Italia » bietet Ihnen die Korbflechterin Violette Navon die Möglichkeit, einen katalanischen Korb aus Weidenruten, die vor Ort in Bens angebaut werden, herzustellen

