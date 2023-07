Le Rhône à vélo Vallée Bleue, Montalieu Vercieu Montalieu-Vercieu, 17 septembre 2023, Montalieu-Vercieu.

Le Rhône à vélo Dimanche 17 septembre, 10h00 Vallée Bleue, Montalieu Vercieu 8€, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit -12ans

Il fait parti du paysage, on l’utilise aujourd’hui pour sa force hydraulique et pour des activités de loisirs… mais connaissez-vous le RHÔNE ?

Muni de votre vélo, suivez le guide le long de la ViaRhôna à la rencontre de ce fleuve chargé d’histoires. Qu’il s’agisse de son rôle de « frontière » entre le Dauphiné et la Savoie, de « transport » depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXème siècle, de « produire de l’activité humaine » avec les mariniers, les tailleurs de pierre et les aménagements hydrauliques, de « défensif » avec les Maisons Fortes sur chaque rive, les traces de son passé sont encore bien présentes et vous seront présentées au fil de votre visite.

Possibilité de louer un vélo électrique au départ (Vallée Bleue).

Vallée Bleue, Montalieu Vercieu 38460 Montalieu vercieu Montalieu-Vercieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474951910 http://musee-larina-hieres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0474951910 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@hieres-sur-amby.fr »}] Base de Loisirs au bord du Rhône, fleuve chargé d’histoires parkings et pistes cyclables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

©Musée maison du patrimoine