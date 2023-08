Spectacle « La petite galerie du déclin » Salle communale Vallangoujard, 8 décembre 2023 18:30, Vallangoujard.

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « La petite galerie du déclin » de la compagnie Portés disparus. Vendredi 8 décembre, 18h30 1

Sous forme d’une trilogie animalière, Petite galerie du déclin présente trois formes artistiques avec trois histoires qui témoignent du combat des laissés-pour-compte du monde vivant. La compagnie Portés disparus se fait le porte-parole d’espèces menacées ou mal-aimées en manipulant des objets autour d’histoires poétiques et émouvantes.

« La forêt ça n’existe pas » est celle d’une amitié de deux compagnons d’infortune, un singe et un paresseux, enfermés dans une boîte et qui tentent de s’échapper. « De plus en plus de rien » célèbre l’existence des êtres vivants peu considérés, une hyène tachetée et un ver de terre, qui sentent la terre disparaître sous leurs pattes. Quant au « Dialogue des fossiles », il raconte comment deux créatures squelettiques séniles qui perdent la mémoire tentent de se conserver tout en préservant leur souvenir pour ne pas tomber elles-mêmes dans l’oubli.

Episodes de 20 minutes

A partir de 8 ans

Théâtre d’objets

Salle communale Vallangoujard Vallangoujard 95810 Val-d’Oise