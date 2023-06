Thématique : « Au coeur de la nature » Valjoly Eppe-Sauvage, 17 juillet 2023, Eppe-Sauvage.

Le service éducation et loisirs de l’association des PEP Grand Oise à Beauvais, organise pour le mois de juillet 2023 deux semaines de colonies de vacances.

Les dates sont les suivantes ( 5 jours – 4 nuits ) :

– Du 17 au 21 Juillet 2023

– Du 24 au 28 Juillet 2023

Les colonies organisées sont limitées à 20 places sur une tranche d’âge de 8-12 ans .

Un départ de Beauvais à 7h sur l’arrêt de car devant le lycée félix-faure ainsi qu’un arret à Méru à 8h devant la manufacture est prévue chaque lundi. Quant au retour, il est prévu le vendredi soir aux arrêts similmaires du départ . Méru à 19h30 et Beauvais à 20h30 .

La thématique « Au coeur de la nature » concerne les deux séjours.

Nos séjours seront sous tentes et nos repas préparés avec les enfants .

Des activités en pleine nature sont organisées par l’équipe d’animation toute la semaine ainsi que des prestations sur le site touristique . Plus précisément, voici le planning à la semaine .

Lundi matin : Découverte du site et jeux de connaissance .

Lundi après-midi : Tir à l'arc organisé par ValJoly

Lundi – veillée : Ateliers de petits jeux

Mardi matin : Activité manuelle » Mon cadre nature «

Mardi après-midi : Jeux collectifs en forêt

Mardi – veillée : Ombres animées

Mercredi matin : Découverte de la faune et de la flore en forêt organisée par Valjoly .

Mercredi après-midi : Activité manuelle » Nichoir à oiseau «

Mercredi – veillée : Time's up

Jeudi matin : Activité manuelle « Mon herbier »

Jeudi après-midi : Rallye géant sur le site touristique

Jeudi veillée : BOUM – Soirée Pizza

Vendredi matin : Grand jeu olympiade

Vendredi après-midi : Land-art

L’équipe encadrante est composée de deux animateurs et une directrice . Aucun personnel de service n’est prévu lors des séjours .

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T08:00:00+02:00

2023-07-28T19:30:00+02:00 – 2023-07-28T20:30:00+02:00

Station touristique Valjoly