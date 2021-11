Valjean Sains-Richaumont, 27 novembre 2021, Sains-Richaumont.

Valjean Sains-Richaumont

2021-11-27 – 2021-11-27

Sains-Richaumont Aisne Sains-Richaumont

0 2 Cette adaptation des Misérables, pour la première fois sous la forme d’un monologue, nous donne une approche simple, essentielle et intimiste du chef-d’œuvre de Victor Hugo. Valjean vit seul depuis le départ de Cosette qui vient d’épouser Marius. Le vieil homme, reclus, décide d’écrire une lettre à son gendre pour lui révéler son identité : sa jeunesse, dix-neuf années de bagne, l’étonnante rédemption, la réussite sociale… et la traque à nouveau. D’une haine farouche de l’espèce humaine à la découverte de l’amour, Valjean incarne une élévation de la conscience. Anti-héros devenu icone héroïque, il demeure avant tout un être humain et donc profondément vulnérable.

Cette adaptation des Misérables, pour la première fois sous la forme d’un monologue, nous donne une approche simple, essentielle et intimiste du chef-d’œuvre de Victor Hugo. Valjean vit seul depuis le départ de Cosette qui vient d’épouser Marius. Le vieil homme, reclus, décide d’écrire une lettre à son gendre pour lui révéler son identité : sa jeunesse, dix-neuf années de bagne, l’étonnante rédemption, la réussite sociale… et la traque à nouveau. D’une haine farouche de l’espèce humaine à la découverte de l’amour, Valjean incarne une élévation de la conscience. Anti-héros devenu icone héroïque, il demeure avant tout un être humain et donc profondément vulnérable.

culture@sains-richaumont.fr +33 3 23 60 91 28

Cette adaptation des Misérables, pour la première fois sous la forme d’un monologue, nous donne une approche simple, essentielle et intimiste du chef-d’œuvre de Victor Hugo. Valjean vit seul depuis le départ de Cosette qui vient d’épouser Marius. Le vieil homme, reclus, décide d’écrire une lettre à son gendre pour lui révéler son identité : sa jeunesse, dix-neuf années de bagne, l’étonnante rédemption, la réussite sociale… et la traque à nouveau. D’une haine farouche de l’espèce humaine à la découverte de l’amour, Valjean incarne une élévation de la conscience. Anti-héros devenu icone héroïque, il demeure avant tout un être humain et donc profondément vulnérable.

©2016/Laetitia Piccarreta/All rights reserved.

Sains-Richaumont

dernière mise à jour : 2021-11-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin