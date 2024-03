Valise à réalité augmentée Saint-Pardoux-la-Rivière, jeudi 21 mars 2024.

Valise à réalité augmentée Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

A destination des enfants de plus de 3 ans, cette valise contient des albums jeunesse, enrichis d’une application de réalité augmentée ainsi que d’autres activités. Pour les enfants et leurs parents accès sur demande à l’entrée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-04-07

Médiathèque

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

