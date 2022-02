Validez vos acquis à l’université ! Evénement en ligne, 24 juin 2022, Rennes.

Evénement en ligne, le vendredi 24 juin à 11:00

Trois dispositifs de validation des acquis sont accessibles dans l’enseignement supérieur : * la VAPP (validation des acquis personnels et professionnels) permet de réduire votre parcours de formation ; * la VAE (validation des acquis de l’expérience) permet l’obtention de tout ou partie d’un diplôme. * la VES (validation des études supérieures) permet la reconnaissance des études suivies en France ou à l’étranger Cette réunion d’information EN LIGNE (via Zoom) vous permettra de découvrir ces dispositifs : les diplômes accessibles, les attentes, les étapes, les financements… et de choisir celui en adéquation avec votre parcours et votre projet. Vous souhaitez participer à cet échange ? Merci de vous inscrire via [**ce formulaire**](https://formation-continue.univ-rennes1.fr/infovalidation).

Inscription obligatoire

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou accéder plus facilement à une formation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T11:00:00 2022-06-24T12:30:00