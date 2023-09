MELANDO – LES 14ÈMES RENCONTRES DES CULTURES EN PIC SAINT-LOUP SPECTACLE : « MIEUX VAUT EN RIRE – LEÇON IMPERTINENTE » Valflaunès, 13 avril 2024, Valflaunès.

Valflaunès,Hérault

”Parce que c’est toujours un plaisir de vous faire rencontrer cette pédagogue nomade, qui aborde des sujets si essentiels au vivre-ensemble ”.

2024-04-13 17:30:00 fin : 2024-04-13 18:45:00. .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



because it is always a pleasure to introduce you to this nomadic educator, who tackles subjects that are so essential to living together?

porque siempre es un placer que conozca a esta educadora nómada, que aborda temas tan esenciales para la convivencia..

…weil es immer ein Vergnügen ist, Sie mit dieser nomadischen Pädagogin zusammenzubringen, die Themen anspricht, die für das Zusammenleben so wesentlich sind?

Mise à jour le 2023-09-13 par OT DU GRAND PIC ST LOUP