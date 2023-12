CONCERT DE NOËL Valflaunès, 1 décembre 2023, Valflaunès.

Valflaunès,Hérault

La commune de Valflaunes vous propose son concert de Noël des bouches en chœur. Des chants de noël, une chorale Gospel et des chants du monde..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



The commune of Valflaunes presents its Christmas concert « Les bouches en ch?ur ». Christmas carols, a Gospel choir and songs from around the world.

El municipio de Valflaunes le trae su concierto de Navidad a cargo de Les bouches en chœur. Villancicos, un coro gospel y canciones del mundo entero.

Die Gemeinde Valflaunes bietet Ihnen ihr Weihnachtskonzert « Les bouches en ch?ur » an. Weihnachtslieder, ein Gospelchor und Lieder aus aller Welt.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP